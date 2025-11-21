Resumen: Luma AI reúne 900 millones de dólares en una ronda de financiación serie C liderada por HUMAIN e ingresa como socio en el superclúster de IA de dos gigavatios en Arabia Saudí

El nuevo capital y la infraestructura de cómputo acelerarán el camino de Luma hacia una inteligencia artificial general multimodal, una IA que puede simular la realidad y ayudar a las personas en el mundo físico.

HUMAIN construirá Project Halo, uno de los clústeres de cómputo de IA más grandes del mundo, que incluirá el entrenamiento de modelos mundiales, el siguiente paso de la IA después de los modelos de lenguaje grande, una potencial oportunidad de billones de dólares que abarca los sectores de entretenimiento, mercadeo/marcas, educación, visión global y robótica.

La alianza incluye a HUMAIN Create, una iniciativa para construir modelos de IA entrenados con datos árabes y de la región para ayudar a que las empresas y los gobiernos en todo Medio Oriente y el norte de África adopten una IA culturalmente alineada.

PALO ALTO (California) y WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Luma AI, la empresa de inteligencia artificial de vanguardia que diseña inteligencia artificial general multimodal, anunció que ha reunido 900 millones de dólares en una financiación serie C liderada por HUMAIN, una empresa de fondos de inversión pública que ofrece soluciones de IA globales de pila completa, con una importante participación de AMD Ventures y de los inversores existentes Andreessen Horowitz, Amplify Partners y Matrix Partners.









