Resumen: L&T Technology Services transforma el diagnóstico de enfermedades respiratorias con la tecnología de gemelos digitales con técnilogía de IA de NVIDIA

La colaboración combina la experiencia de LTTS en tecnología médica y la infraestructura de IA de NVIDIA para ofrecer diagnósticos precisos y mejorar la atención al paciente

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), líder internacional en servicios de consultoría de IA, digitales y de I+D, ha anunciado hoy el desarrollo de una plataforma digital gemela de última generación con tecnología de IA para el diagnóstico de enfermedades respiratorias y la exploración pulmonar.





Combinando la experiencia de LTTS en ingeniería de plataformas, diagnósticos basados en IA, sistemas de salud conectados e imágenes y visualización avanzadas con la infraestructura de IA de vanguardia de NVIDIA, LTTS tiene como objetivo ofrecer soluciones ampliables y de baja latencia que mejoren la precisión del diagnóstico y la accesibilidad para los proveedores de asistencia sanitaria de todo el mundo.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Medios de comunicación:

Aniruddha Basu



L&T Technology Services Limited



C: Aniruddha.Basu@LTTS.com