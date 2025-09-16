Resumen: Los premios Chroma Awards, organizados por ElevenLabs, abren el plazo de presentación de candidaturas, con fecha límite el 3 de noviembre

Concurso internacional de películas, vídeos musicales y videojuegos sobre IA dirigido por creadores

Unión de la comunidad creativa internacional de IA

LONDRES Y NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Chroma Awards, un innovador concurso de películas, vídeos musicales y videojuegos de IA que organiza ElevenLabs, la empresa líder en investigación y productos de audio de IA, ha anunciado hoy que ya está abierto el plazo de inscripción para su primera edición, cuya fecha límite es el 3 de noviembre. Los participantes en el concurso pueden acceder a pruebas gratuitas de las herramientas de IA proporcionadas por los patrocinadores a partir de hoy en https://pack.chromaawards.com/.





Los Chroma Awards se crearon con la misión de educar, capacitar y dar visibilidad a la próxima generación de artistas, así como mostrar cómo la IA puede potenciar la creatividad humana.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Prensa de ElevenLabs:



Sarah Bauer, press@elevenlabs.io