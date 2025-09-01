The Wire

Resumen: Los nuevos datos del importante estudio HELIOS-B de fase III presentados en el ESC Congress 2025 demuestran los beneficios cardiovasculares a largo plazo de vutrisiran en la IC-ATTR

  • Business Wire | 01-09-2025.12:03 am.

− Los beneficios constantes de Vutrisiran en cuanto a mortalidad, eventos cardiovasculares, calidad de vida y biomarcadores cardíacos observados durante un periodo de hasta 48 meses, incluyendo 12 meses de la extensión abierta en curso, refuerzan su potencial como tratamiento de primera línea para la ATTR-CM –

− El vutrisiran, que reduce rápidamente la transtiretina, disminuyó el riesgo de mortalidad por todas las causas o primer episodio cardiovascular en un 37 % en la población general y en un 42 % en el grupo de monoterapia durante el mismo periodo –

CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), la empresa líder en terapias basadas en ARNi, ha anunciado hoy los resultados de nuevos análisis del estudio HELIOS-B de fase III sobre AMVUTTRA® (vutrisiran), una terapia basada en ARNi aprobada para el tratamiento de la miocardiopatía de la amiloidosis por transtiretina de tipo salvaje o hereditaria (ATTR-CM) en adultos.


