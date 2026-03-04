Resumen: Los inversores manifiestan una demanda sólida de estructuras de ETF de la próxima generación y estrategias de inversión más amplias: Encuesta global a inversores en ETF 2026 de BBH Investor Services

La encuesta demuestra que el 98 % de los inversores profesionales tiene previsto aumentar sus asignaciones activas a ETF, mientras que casi todos considerarían los ETF de mercados privados

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--La 13.ª encuesta global anual a los inversores de ETF (Global ETF Investor Survey) que ha realizado Brown Brothers Harriman (BBH) Investor Services a diversos inversores institucionales, administradores de fondos y asesores financieros, señala que hay un gran entusiasmo por las nuevas estructuras de ETF, incluso cuando los inversores se vuelven a centrar en los fundamentos para generar alfa en el marco de una mayor volatilidad del mercado. Los resultados de este año muestran que el 96 % de los inversores tiene previsto aumentar sus asignaciones a ETF en los próximos 12 meses, lo que iguala el nivel récord del año pasado y consolida la importancia central de la estructura de los ETF en las carteras durante los periodos de incertidumbre en los mercados.





