Resumen: Los intentos de ataques de ciberseguridad se duplican con creces y han aumentado un 104 % en 2023

El análisis de datos de Armis Labs ofrece un posible plan para el próximo año sobre dónde deben priorizar sus esfuerzos los equipos de seguridad

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Armis, la empresa de ciberseguridad de inteligencia de activos, ha anunciado hoy The Anatomy of Cybersecurity: A Dissection of 2023’s Attack Landscape . El análisis de 2023 de los datos propiedad de Armis ofrece una visión crítica de los desafíos multifacéticos a los que se enfrentan las organizaciones internacionales cuando se trata de proteger toda la superficie de ataque. Las conclusiones del informe sirven como plan para ayudar a los equipos de seguridad de todo el mundo a priorizar los esfuerzos para reducir la exposición al riesgo cibernético en 2024.





El informe reveló que los intentos de ataque a nivel mundial se duplicaron con creces en 2023, con un aumento del 104 %.

