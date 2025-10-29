Resumen: Los deportistas de élite se unen a líderes internacionales para lanzar Adapt2Win, una ambiciosa campaña de adaptación climática previa a COP30

Los deportistas de élite Raheem Sterling, Misty Copeland, Maya Gabeira, DeAndre Jordan, Stamp Fairtex, Ferdinand Omanyala y muchos otros se unen a una nueva campaña internacional

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Hoy se lanza a nivel internacional Adapt2Win, una nueva y potente campaña que urge a los líderes internacionales a priorizar y financiar la adaptación al cambio climático. Con el respaldo de deportistas de élite de todo el mundo, entre los que se encuentran el jugador de la NBA DeAndre Jordan, la surfista brasileña de olas gigantes Maya Gabeira, la aclamada bailarina Misty Copeland, el futbolista profesional Raheem Sterling, la luchadora tailandesa de artes marciales mixtas Stamp Fairtex, el velocista keniano Ferdinand Omanyala y muchos más, la iniciativa solicita una inversión urgente en soluciones innovadoras que protejan a las personas, las comunidades y los ecosistemas de los efectos cada vez más acelerados del cambio climático actual.









