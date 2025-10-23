Resumen: Locus Robotics registra un crecimiento récord al alcanzar los 6000 millones de pedidos en el menor tiempo hasta la fecha

La aceleración de la adopción, el rápido retorno de la inversión para los clientes y los trimestres consecutivos con resultados récord favorecen el crecimiento del mercado

WILMINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Locus Robotics, líder internacional en automatización móvil de almacenes con tecnología de IA, ha anunciado hoy su mayor crecimiento en los últimos dos trimestres, lo que refleja la aceleración de la adopción por parte de la industria de la IA física, que fusiona a la perfección la robótica inteligente y la ejecución en el mundo real. Gracias al aumento de las implementaciones y a la rápida rentabilidad para los clientes, Locus Robotics ha superado recientemente los 6000 millones de pedidos en todo el mundo, con los últimos 1000 millones en solo 24 semanas, el ritmo más rápido de su historia.





«Nuestro crecimiento viene determinado por el éxito de nuestros clientes», afirmó Rick Faulk, director ejecutivo de Locus Robotics.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para consultas de los medios de comunicación:

Brittany Poulin



PAN Communications



LocusRobotics@pancomm.com