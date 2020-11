Resumen: Limelight Networks lleva la transmisión en vivo al siguiente nivel con una latencia inferior a un segundo y experiencias interactivas

El galardonado servicio Limelight Realtime Streaming ofrece ahora una mayor escalabilidad global y un intercambio de datos bidireccional, lo que permite nuevos e innovadores modelos de negocio de vídeo en línea

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–El vídeo en línea puede ofrecer a partir de ahora experiencias verdaderamente reales e interactivas a escala mundial con las nuevas características y mejoras de Limelight Realtime Streaming. Limelight Networks, Inc. (Nasdaq: LLNW), ha anunciado hoy la próxima generación de Realtime Streaming, que proporciona una latencia inferior a un segundo para aplicaciones de vídeo sensibles al tiempo que permiten la interacción en directo con los espectadores.

La mayoría de los espectadores de video en línea (64 %) señalan que sería más probable que transmitieran un evento si este no se retrasa desde la transmisión, según el informe de investigación del consumidor “The State of Online Video 2020” publicado recientemente por Limelight.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

