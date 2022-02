Resumen: Las nuevas directrices Baveno VII validan aún más FibroScan de Echosens para el tratamiento de pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada

PARÍS & WALTHAM, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Echosens, empresa de alta tecnología que ofrece la cartera de soluciones FibroScan®, se complace en anunciar que las últimas directrices Baveno VII respaldan totalmente la eficacia de las tecnologías FibroScan para el tratamiento de pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada, ofreciendo un sólido nivel de soporte para su uso entre los especialistas. En concreto, Baveno VII renueva el consenso en la atención personalizada de los pacientes con enfermedad hepática crónica avanzada compensada (cACLD), hipertensión portal clínicamente significativa (CSPH) y varices esofágicas.

La tecnología FibroScan no invasiva se nutre de la medición de la rigidez del hígado evaluada mediante elastografía transitoria controlada por vibración (LSM by VCTE™), el parámetro de atenuación controlado (CAP™) y la medición de la rigidez del bazo (SSM by VCTE™). Se trata de un examen rápido e indoloro que se realiza en menos de 10 minutos que proporciona resultados inmediatos en el punto de atención.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Media:

Brittany Tedesco



CPR Communications



btedesco@cpronline.com

201.641.1911 x 14