Resumen: Las bibliotecas de pruebas de software (STL) GD32F5xx y GD32G5xx de GigaDevice obtienen la certificación de seguridad funcional IEC 61508 de TÜV Rheinland

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--GigaDevice, una empresa líder en semiconductores especializada en memorias Flash, microcontroladores (MCU) de 32 bits, sensores y productos analógicos, ha comunicado que GD32F5xx y GD32G5xxsus bibliotecas de pruebas de software, han recibido la certificación de seguridad funcional IEC 61508 SC3 (SIL 2/SIL 3) de TÜV Rheinland.









Este avance amplía la cartera de productos de seguridad funcional de GigaDevice, que ya incluye los STL GD32H7 y GD32F30x, y ahora abarca una amplia gama de MCU con núcleos Arm® Cortex®-M7, Cortex®-M4 y Cortex®-M33. Partiendo de esta base, GigaDevice seguirá ofreciendo soluciones de hardware y software de alto rendimiento y centradas en la seguridad para usos fundamentales como el control industrial , la energía y la potencia, y la robótica humanoide .

Número de teléfono: + 86 (010) 8288 1196



Dirección de correo electrónico: marcom@gigadevice.com