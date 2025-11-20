Resumen: Las 12 principales tendencias de verificación en 2026: Regula analiza el nacimiento de una nueva identidad digital

RESTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--La forma en que verificamos está cambiando, y también cambia qué y a quién verificamos. ¿Estamos tratando con personas reales, impostores o máquinas que se hacen pasar por humanos? Un nuevo informe de Regula sobre las 12 tendencias de verificación de identidad analiza de qué manera estos cambios están forzando a que las empresas rediseñen sus procesos de verificación para permanecer un paso adelante del fraude, cumplan con la normativa y vuelvan a ganarse la erosionada confianza de los clientes.









La nueva cada del fraude

El panorama de las amenazas de identidad ha ingresado en una nueva fase industrial que está definida por tres cambios estructurales:

Identidad de máquinas. La verificación de identidad (IDV) ya no se limita a las personas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Kristina – ks@regula.us