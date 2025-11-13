Resumen: LabGenius Therapeutics anuncia la presentación de un póster en ESMO Immuno-Oncology Congress 2025

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LabGenius Therapeutics («LabGenius»), una empresa especializada en el desarrollo de fármacos que combina la inteligencia artificial (IA) y la experimentación de alto rendimiento para avanzar en el desarrollo de anticuerpos multiespecíficos de última generación para tumores sólidos, ha anunciado hoy que presentará un póster científico en ESMO Immuno-Oncology Congress 2025, que se celebrará del 10 al 12 de diciembre de 2025 en el Queen Elizabeth II Centre de Londres, Reino Unido. La presentación de LabGenius dará a conocer los datos preclínicos de eficacia in vivo (>90 % de inhibición del crecimiento tumoral) y tolerancia de su principal activo, un activador de células T (TCE) biospecífico muy selectivo para tumores.





Detalles de la presentación del póster

Título Novel Selectivity-Enhanced Bispecific T-cell Engager Utilises Avidity to Overcome On-target, Off-tumour Toxicity Fecha y hora Miércoles, 10 de diciembre de 2025, 08:00 (GMT) Número de póster 309P Ubicación Sala Churchill, Queen Elizabeth II Centre, Londres

Descripción general del TCE biespecífico

Para el objetivo seleccionado, LabGenius ha desarrollado un TCE con selectividad mejorada.

