Resumen: LabGenius obtiene una subvención gubernamental a la innovación para apoyar el desarrollo de terapias contra el cáncer basadas en inteligencia artificial

La agencia de innovación del Reino Unido, Innovate UK, ha concedido a LabGenius financiación catalizadora biomédica para impulsar el desarrollo de su cartera de inmunoterapia

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–LabGenius, empresa pionera en el uso del aprendizaje automático (ML) para el descubrimiento de medicamentos basados en anticuerpos, ha anunciado hoy que ha recibido una subvención Biomedical Catalyst (BMC) altamente competitiva de Innovate UK. Con esta reciente subvención, LabGenius se ha asegurado un total de más de 1 millón de libras esterlinas de apoyo gubernamental este año.





LabGenius es pionera en el desarrollo de una plataforma de ingeniería de proteínas impulsada por ML (EVA™). Hasta la fecha, EVA ha cooptimizado anticuerpos monodominio y multiespecíficos para obtener propiedades bioquímicas y biofuncionales, como la estabilidad, la potencia y la eliminación selectiva de células tumorales.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

