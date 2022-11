Resumen: LabGenius nombra director de tecnología al Dr. Leonard Wossnig

El cofundador de Rahko y exvicepresidente de IA en Odyssey Therapeutics dirigirá el crecimiento técnico de la plataforma de descubrimiento de fármacos basada en ML de LabGenius

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–LabGenius, pionera en el uso del aprendizaje automático (ML) para el descubrimiento de fármacos basado en anticuerpos, ha anunciado hoy el nombramiento de Leonard Wossnig, Ph.D. como director de tecnología. En este cargo, Leonard dirigirá un equipo de científicos de datos, ingenieros de software y expertos en automatización para mejorar aún más las capacidades de la plataforma basada en datos de LabGenius.





“ Leonard es una brillante incorporación a nuestro equipo”, comenta el Dr. James Field, CEO y fundador de LabGenius. “ Su probada trayectoria en la implementación de soluciones de aprendizaje automático de última generación para programas de descubrimiento de fármacos reforzará nuestra capacidad de ofrecer resultados en múltiples proyectos de descubrimiento”, añade.

