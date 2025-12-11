Resumen: LabelVie impulsa la transformación del comercio minorista de alimentación a través de la inteligencia artificial gracias a su asentada colaboración con SymphonyAI

La consolidada colaboración impulsa la innovación de la cadena de suministro basada en datos, lo cual genera un retorno de la inversión cuantificable y agilidad operativa en la creciente presencia minorista de LabelVie

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Durante más de dos décadas, el Grupo LabelVie ha confiado en SymphonyAI, líder mundial en plataformas de productos de IA vertical, con el objetivo de impulsar la transformación de su negocio minorista de alimentación. Ahora, esta colaboración se adentra en una nueva fase, caracterizada por la inteligencia conectada, la precisión predictiva y la repercusión cuantificable en las más de 270 tiendas de LabelVie de Marruecos y Costa de Marfil.





Como uno de los operadores de alimentación minorista y mayorista más grandes y de mayor crecimiento del norte de África, LabelVie está avanzando con paso firme en su modernización digital de la mano de las soluciones minoristas integrales de SymphonyAI, aportan mayor visibilidad, precisión y coordinación operativa en su creciente red.

