Resumen: La solución de control del trabajo de Wolters Kluwer Enablon ya está disponible como oferta privada en AWS Marketplace

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Wolters Kluwer ha anunciado hoy que su solución de control del trabajo Enablon ya está disponible en AWS Marketplace como oferta privada. Este modelo de compra permite a los clientes negociar y obtener precios, condiciones y acuerdos de licencia personalizados, al tiempo que agiliza el proceso de adquisición y aprovecha los flujos de trabajo de facturación existentes de Amazon Web Services (AWS) para acelerar la implementación y optimizar los presupuestos de la nube.





La solución de control del trabajo Enablon de Wolters Kluwer consolida los permisos de trabajo, la gestión del aislamiento y las evaluaciones de riesgos en un sistema integrado. Con la confianza de los trabajadores de primera línea y los contratistas de entornos peligrosos, como los sectores del petróleo y el gas, farmacéutico, de centros de datos y manufacturero, el software ayuda a optimizar las operaciones, minimizar el tiempo de inactividad no planificado y prevenir lesiones graves y accidentes mortales.

