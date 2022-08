Resumen: La revolucionaria e innovadora solución de análisis de contenidos en streaming de Conviva gana dos premios a la innovación del SIGCOMM de ACM

Los fundadores de Conviva fueron galardonados con el premio Test of Time por demostrar el impacto de la calidad de los contenidos de vídeo en el compromiso de los usuarios; mientras que el premio Networking Systems se concedió a Conviva por sus contribuciones a la comunidad de operadores de redes de TI

FOSTER CITY, California–(BUSINESS WIRE)–Conviva, la mayor plataforma mundial de análisis de contenidos en streaming, ha sido reconocida por el Special Interest Group on Data Communications (SIGCOMM) de la Association for Computing Machinery (ACM) con dos prestigiosos premios a la innovación: el premio Test of Time ACM SIGCOMM y el premio Networking Systems SIGCOMM. Ambos premios atestiguan la visión y el impacto del compromiso de Conviva con la innovación tecnológica en los campos de la analítica y los datos, que comenzó con el equipo de fundadores Hui Zhang, Aditya Ganjam, Jibin Zhan (Conviva) e Ion Stoica (Conviva, Databricks), quienes establecieron los estándares a los que se debe el progreso en la industria.





