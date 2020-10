Resumen: La prueba de biopsia líquida Lung EpiCheck® de Nucleix detecta de forma precoz el 85 % de los cánceres de pulmón en fumadores de alto riesgo, según un estudio publicado en el European Respiratory Journal

Un análisis de sangre coste-efectivo, combinado con los factores clínicos del paciente, mejora significativamente el área bajo la curva (area under the curve, AUC) hasta un 94 %.

SAN DIEGO Y REHOVOT, Israel–(BUSINESS WIRE)–Nucleix, compañía especializada en biopsia líquida que estár evolucionando el tratamiento del cáncer mediante la detección precoz de la enfermedad, ha anunciado hoy una publicación que muestra que su prueba Lung EpiCheck® detectó el 85 % de los cánceres de pulmón en etapas tempranas en individuos con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, basándose en sus antecedentes de tabaquismo. El estudio, titulado “ Validation of Lung EpiCheck®, a novel methylation-based blood assay, for the detection of lung cancer in European and Chinese high-risk individuals” (Validación de Lung EpiCheck®, un novedoso análisis sanguíneo basado en la metilación para la detección del cáncer de pulmón en personas europeas y chinas de alto riesgo), esta disponible desde hoy online, antes de su publicación en la European Respiratory Journal (ERJ).

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jake Robison



Canale Communications



Tel: 619-849-5383



jake.robison@canalecomm.com