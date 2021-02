Resumen: La plataforma de tecnología para eventos de Hubilo integra una función multilingüe para el mercado europeo

(La nueva función permite a las empresas organizar eventos en múltiples idiomas para audiencias internacionales).

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Hubilo, empresa de tecnología para eventos, ha actualizado su plataforma de eventos virtuales al añadir una función de compatibilidad con todos los idiomas europeos, con el fin de satisfacer las demandas de un creciente mercado global de eventos virtuales que se espera que alcance un valor de más de 400.000 millones de dólares en 2027.

La plataforma de Hubilo ofrece a los clientes una funcionalidad de “hágalo usted mismo” (Do It Yourself, DIY) que permitirá crear eventos basados ​​en especificaciones individuales siguiendo unos pocos pasos básicos, como la personalización de eventos en el idioma elegido para que todo el proceso sea intuitivo y fácil de completar.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Neermohi Shah



neermohi@hubilo.com.