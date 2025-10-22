Resumen: La plataforma Carevance amplía el acceso a la excelencia clínica de GE HealthCare a través de la monitorización avanzada de pacientes y la nueva capacidad de gestión de la hipotensión perioperatoria

- Con más de 50 años de excelencia clínica de GE HealthCare en monitorización de pacientes, Carevance es una solución de monitorización avanzada y fiable que se nutre de algoritmos patentados y tecnologías probadas para ayudar a hospitales y médicos a ofrecer una atención consistente y de alta calidad.
- Diseñado para responder a las realidades clínicas actuales, Carevance ayuda al personal sanitario de todos los ámbitos de cuidados intensivos con un flujo de trabajo de transporte intrahospitalario mejorado y datos en tiempo real sobre los pacientes.
- Dentro de sus funcionalidades, Carevance incluye la nueva función Cardiac Output Insights directamente en el dispositivo para permitir que los sanitarios gestionen la inestabilidad hemodinámica en los cuidados perioperatorios y faciliten las intervenciones clínicas oportunas.
- La inestabilidad hemodinámica o hipotensión es una preocupación común para los equipos de atención tanto durante como después de las cirugías, y puede estar asociada con estancias hospitalarias más prolongadas y complicaciones postoperatorias graves, como el fallo orgánico e, incluso, fallecimiento.i,ii
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) acaba de anunciar que ha recibido el marcado CE para su monitor de paciente Carevance™, lo cual supone un avance en la atención accesible y fiable para más clientes, empezando por los europeos.
