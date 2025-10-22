Resumen: La plataforma Carevance amplía el acceso a la excelencia clínica de GE HealthCare a través de la monitorización avanzada de pacientes y la nueva capacidad de gestión de la hipotensión perioperatoria

Con más de 50 años de excelencia clínica de GE HealthCare en monitorización de pacientes, Carevance es una solución de monitorización avanzada y fiable que se nutre de algoritmos patentados y tecnologías probadas para ayudar a hospitales y médicos a ofrecer una atención consistente y de alta calidad.

Diseñado para responder a las realidades clínicas actuales, Carevance ayuda al personal sanitario de todos los ámbitos de cuidados intensivos con un flujo de trabajo de transporte intrahospitalario mejorado y datos en tiempo real sobre los pacientes.

Dentro de sus funcionalidades, Carevance incluye la nueva función Cardiac Output Insights directamente en el dispositivo para permitir que los sanitarios gestionen la inestabilidad hemodinámica en los cuidados perioperatorios y faciliten las intervenciones clínicas oportunas.

La inestabilidad hemodinámica o hipotensión es una preocupación común para los equipos de atención tanto durante como después de las cirugías, y puede estar asociada con estancias hospitalarias más prolongadas y complicaciones postoperatorias graves, como el fallo orgánico e, incluso, fallecimiento.i,ii

