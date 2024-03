Resumen: La mayoría de los vendedores en línea dejan sin impugnar más del 40 % de las devoluciones de cargos, lo que contribuye a la pérdida de ingresos y al deterioro de los beneficios

Las ineficiencias de los procesos están provocando un gran volumen de devoluciones de cargos no impugnadas, incluso cuando el 73 % de los vendedores creen que al menos el 20 % de sus devoluciones de cargos son fraudes de primera mano

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–Riskified (NYSE:RSKD), líder en prevención del fraude e inteligencia de riesgos, ha presentado hoy Chargeback Challenges and What You Can Do About Them: Global Insights 2024 , una encuesta realizada en colaboración con Paladin Fraud a más de 300 administradores de devoluciones de cargos de comercio electrónico de todo el mundo para explorar cómo las crecientes tasas de devoluciones de cargos están causando el caos para los comerciantes en línea y mermando los beneficios. La encuesta revela pérdidas de ingresos significativas y evitables para las empresas en un momento en que el contexto económico sigue siendo inestable y muchas luchan por sobrevivir, lo que lleva a los vendedores encuestados a destacar la necesidad de IA y automatización para mejorar parte o la totalidad del proceso.





El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Aileen McNelis



Relaciones públicas de Riskified



amcnelis@nexttechcomms.com

Cristina Dinozo



Directora sénior de Comunicación



press@riskified.com

Chett Mandel



Jefe de Relaciones con los inversores



ir@riskified.com