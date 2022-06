Resumen: La iniciativa “New Paint for a New Start” de PPG transformará más de 25 escuelas en todo el mundo con renovaciones y becas en materias STEM

La nueva iniciativa forma parte del programa COLORFUL COMMUNITIES de la empresa

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE:PPG) ha anunciado hoy que dedicará el mes de julio de 2022 a completar la remodelación de más de 25 escuelas de forma colorida y transformadora a través de su iniciativa New Paint for a New Start (Nueva pintura para un nuevo comienzo), que forma parte del programa COLORFUL COMMUNITIES® de PPG.

A través de New Paint for a New Start, los empleados de PPG de todas las regiones dedicarán su tiempo de forma voluntaria a transformar los entornos de las aulas para servir a los estudiantes locales.

