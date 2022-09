Resumen: La iniciativa New Paint for a New Start de PPG transforma 36 escuelas de todo el mundo con cambios de color

La iniciativa forma parte del programa COLORFUL COMMUNITIES de la empresa

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que su iniciativa New Paint for a New Start, que forma parte del programa COLORFUL COMMUNITIES® de la empresa, ha transformado 36 escuelas de todo el mundo durante julio y agosto de 2022. Más de 1000 voluntarios de PPG y socios comunitarios participaron en la iniciativa, dedicando 6400 horas a transformar las aulas y los espacios de aprendizaje de más de 23000 estudiantes y educadores.

PPG ha proporcionado más de 1 millón de dólares en apoyo a las escuelas beneficiarias a través de los proyectos New Paint for a New Start, que incluyeron suministros educativos para varias escuelas y un total de 12870 litros de productos de pintura de PPG. Utilizando la experiencia de PPG en materia de color, cada proyecto tenía como objetivo crear espacios atractivos para que los estudiantes aprendieran y crecieran.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

PPG Media Contact:

Andrew Wood



Corporate Communications, EMEA



+31 6 5121 6579



awood@ppg.com

www.ppgcommunities.com