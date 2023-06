Resumen: La iniciativa New Paint for a New Start de PPG embellecerá escuelas de todo el mundo con coloridas renovaciones

La iniciativa de retorno forma parte del programa COLORFUL COMMUNITIES

PITTSBURGH–(BUSINESS WIRE)–PPG (NYSE:PPG) anunció hoy que dedicará los meses de junio, julio y agosto de 2023 a completar más de 25 remodelaciones escolares coloridas y transformadoras en todo el mundo a través de su iniciativa New Paint for a New Start, parte del programa COLORFUL COMMUNITIES® de la empresa.

En el segundo año de New Paint for a New Start, los empleados de PPG ofrecerán voluntariamente su tiempo para transformar los entornos de aprendizaje. Utilizando los productos de pintura y la experiencia en color de PPG, cada proyecto pretende crear espacios atractivos para que los estudiantes aprendan y crezcan.

