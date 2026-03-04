Resumen: La Fundación para la Investigación de la Progeria y Forge Biologics anuncian una alianza de fabricación en el campo de las terapias génicas para niños con progeria

Esta alianza representa un paso fundamental hacia el desarrollo clínico de una terapia génica con AAV, con el foco puesto en la edición de bases con el fin de atacar la causa genética del síndrome de Hutchinson-Gilford

Forge Biologics aportará su experiencia en desarrollo de procesos y fabricación para impulsar el progreso de la terapia génica liderada por los investigadores de renombre mundial Leslie Gordon, David Liu y Francis Collins

PEABODY, Massachusetts y COLUMBUS, Ohio--(BUSINESS WIRE)--La Fundación para la Investigación de la Progeria (PRF), una organización de investigación sin ánimo de lucro especializada en desarrollar tratamientos y la cura del síndrome de Hutchinson-Gilford (progeria), junto con Forge Biologics ("Forge"), fabricante líder de terapias génicas y miembro del grupo Ajinomoto Bio-Pharma Services, han anunciado hoy que han suscrito un acuerdo de fabricación para promover el desarrollo y la fabricación de SamPro-2, la terapia génica en fase de investigación de la PRF para niños y adultos jóvenes con progeria, una enfermedad genética ultrarrara y mortal que se caracteriza por un envejecimiento rápido.





