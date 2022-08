Resumen: La FDA de EE. UU. aprueba unnuevo fármaco en investigación para el anticuerpo CTLA-4 YH001 para el tratamiento de pacientes con sarcoma de primera línea en combinación con envafolimab

PEKÍN & SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co. Ltd. (“Biocytogen”) y TRACON Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: TCON), han anunciado hoy conjuntamente que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado la solicitud de nuevo fármaco en investigación (IND) para el inicio de un estudio clínico de fase 1/2 de YH001 en combinación con envafolimab y doxorrubicina para el tratamiento de pacientes con sarcoma, incluidos los que no han recibido terapia previa.

El ensayo de fase 1/2 evaluará la seguridad y eficacia de YH001 y envafolimab en pacientes con los subtipos de sarcoma poco frecuentes de sarcoma alveolar de partes blandas y condrosarcoma, y evaluará la seguridad y eficacia de la combinación de YH001, envafolimab y doxorrubicina en los subtipos de sarcoma comunes de leiomiosarcoma y liposarcoma desdiferenciado.

