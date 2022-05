Resumen: La campaña “Nuestro futuro es la luz” da el pistoletazo de salida al Día Internacional de la Luz de 2022

Patrocinada por las asociaciones comerciales SPIE, Optica e IEEE Photonics Society, la celebración de este año presenta emocionantes y cruciales oportunidades profesionales en óptica y la fotónica

BELLINGHAM, Washington–(BUSINESS WIRE)–Un vídeo repleto de acción, con el estilo de un tráiler de película de éxito, es el eje de la campaña del Día Internacional de la Luz (IDL) de este año: “Our future is light. Play your part.” (Nuestro futuro es la luz. Haz tu papel). Estrenado hoy, Day of Light presenta a diversos personajes que resuelven con éxito problemas a nivel mundial utilizando tecnologías habilitadas por la fotónica.

Tres sociedades profesionales: SPIE, la sociedad internacional de óptica y fotónica, IEEE Photonics Society y Optica, que promueve la óptica y la fotónica en todo el mundo, se han asociado para crear el vídeo y la campaña IDL 2022 que lo acompaña.

