Resumen: La Agencia de Innovación en Defensa francesa investiga el uso del sistema SYNTAX de DNA Script para sintetizar sondas para PCR en tiempo real personalizadas para la detección a demanda de amenazas biológicas

Ante los buenos resultados obtenidos, la agencia ha ampliado el contrato de DNA Script

SOUTH SAN FRANCISCO, California y PARÍS–(BUSINESS WIRE)–DNA Script, líder mundial en síntesis enzimática de ADN (EDS) para el ADN bajo demanda, ha anunciado el éxito del primer ensayo de PCR en tiempo real tras utilizar cebadores y sondas sintetizados por un cliente mediante síntesis enzimática con la impresora de ADN SYNTAX System de la empresa. Este éxito se ha conseguido en el marco de un contrato con la Agencia de Innovación en Defensa francesa, en colaboración con la Dirección General de Armamento (DGA) de Francia, anunciado por primera vez en enero de 2021.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

