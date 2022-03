Resumen: Kyoto Semiconductor se asocia con Rochester Electronics

Kyoto Semiconductor amplía el acceso a clientes de todo el mundo y les ofrece soporte a largo plazo al proporcionar a Rochester Electronics semiconductores ópticos de alta calidad para la comunicación y la detección.

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Kyoto Semiconductor Co. (Kioto, Japón), fabricante líder de soluciones de dispositivos ópticos con tecnologías de primera clase y calidad japonesa, se asocia con Rochester Electronics LLC (Massachusetts, EE. UU.) para colaborar en ofrecer productos activos y fuera de uso (end of life, EOL) a los clientes.

Esta asociación amplía el alcance de los clientes de Kyoto Semiconductor en todo el mundo, al tiempo que mejora la oferta de productos de Rochester Electronics con los productos de alta calidad de Kyoto Semiconductor para la comunicación óptica y los equipos de detección.

