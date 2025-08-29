Resumen: KEO World Inc. anuncia la combinación de su programa Global Trade Card (GTC) con MAHA Capital

MIAMI Y ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--KEO World Inc., una plataforma fintech de infraestructura de préstamos para pagos B2B con crédito integrado, anunció hoy que ha formalizado un acuerdo vinculante para combinar su negocio GTC con MAHA Capital AB, una compañía de inversión cotizada en Nasdaq Estocolmo. Esta transacción está diseñada para fortalecer significativamente nuestra base financiera y acelerar nuestra expansión global.





MAHA aporta más de 120 millones de dólares en efectivo y activos líquidos, mientras que los inversionistas de Keo contribuirán con 35 millones de dólares adicionales. Juntas, la compañía combinada contará con aproximadamente 155 millones de dólares de capital para invertir en el programa GTC.

