Resumen: KBI Biopharma, Inc. y Selexis SA amplían su equipo de dirección ejecutiva con el nombramiento de Abdelaziz Toumi, Ph.D, como director comercial

DURHAM, Carolina del Norte–(BUSINESS WIRE)–KBI Biopharma, Inc. (KBI) y Selexis SA (Selexis) han anunciado hoy el nombramiento de Abdelaziz Toumi, Ph.D, como director comercial de las empresas. Toumi aporta más de dos décadas de experiencia global en los sectores biotecnológico, farmacéutico y de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), demostrando un liderazgo visionario y estratégico.

En este puesto, Toumi dirigirá el departamento de Desarrollo Comercial Global de KBI y Selexis, encabezando la estrategia de crecimiento de clientes a largo plazo y la creación de relaciones estratégicas clave.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

KBI Biopharma, Inc., and Selexis SA Company Inquiries



Beth Bentley



KBI Biopharma, Inc.



bbentley@kbibiopharma.com

KBI Biopharma, Inc., and Selexis SA Media Inquiries



Blair Ciecko



CG Life



bciecko@cglife.com