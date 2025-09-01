Resumen: k-ID refuerza su equipo directivo con Mike Mongeau, ex director de productos de Familia de Xbox

El ex director de Familia Xbox se incorpora a k-ID como jefe de producto para acelerar la tecnología global de la seguridad en línea.





SINGAPUR--(BUSINESS WIRE)--k-ID, plataforma de cumplimiento global que transforma las experiencias digitales de los jóvenes de todo el mundo apropiadas para su edad, acaba de anunciar el nombramiento de Mike Mongeau como jefe de producto. Mongeau llega a k-ID desde Microsoft, donde dirigió la experiencia de juego familiar de Xbox, garantizando que millones de niños pudieran jugar de forma segura y ofreciendo a sus progenitores herramientas para que se sintieran seguros sobre cómo jugaban los más pequeños de la familia.

Mongeau aprovechará su vasta experiencia en tecnologías de seguridad juvenil y desarrollo de productos para impulsar la misión de k-ID de crear experiencias digitales fiables y adecuadas a la edad de niños y adolescentes de todo el mundo.

luc@k-id.com