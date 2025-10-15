Resumen: Josh Krichefski se une a PMG como presidente para EMEA

Ex ejecutivo de WPP liderará y acelerará el crecimiento de las operaciones de PMG en EMEA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--PMG, una empresa global independiente de servicios de marketing y tecnología, anunció hoy el nombramiento de Josh Krichefski como presidente para EMEA, con efecto a partir del 20 de octubre. En este nuevo cargo, Krichefski liderará la estrategia y la expansión de las operaciones de PMG en toda la región, con el foco puesto en impulsar el crecimiento y la excelencia en la atención al cliente. Supervisará todos los aspectos relacionados con el negocio en EMEA, entre ellos el rendimiento comercial, el desarrollo de talento y la incorporación de nuevas capacidades y colaboraciones alineadas con la visión global de PMG. Krichefski trabajará en la oficina de PMG en Londres y colaborará directamente con George Popstefanov, fundador y director ejecutivo, y con Jon Dupuis, presidente global.









