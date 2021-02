Resumen: IWBI logra importantes hitos mundiales en la mejora de la salud y el bienestar

Proyectos de más de 139 millones de metros cuadrados son parte de las ofertas de WELL en más de 80 países

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–El International WELL Building Institute (IWBI), la autoridad mundial sobre cómo podemos utilizar nuestros edificios y comunidades para mejorar la salud y el bienestar de las personas que viven y trabajan allí, ha anunciado hoy que los proyectos WELL han superado el hito de los 139 millones de metros cuadrados en más de 80 países. Este hito evidencia una mayor adopción global y un tremendo crecimiento desde hace menos de un año, cuando los proyectos WELL superaban los 46 millones de metros cuadrados en casi 60 países.

