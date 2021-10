Resumen: ISACA proporciona orientación sobre la ley de resiliencia operativa digital propuesta por la UE

La nueva publicación ayuda a la industria financiera a prepararse con anterioridad a la versión final de la ley de resiliencia operativa digital prevista para dentro de 18 o 24 meses

SCHAUMBURG, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Las reformas que siguieron a la crisis financiera de 2008 ayudaron a reforzar la resiliencia del sector financiero, pero no abordaron plenamente la resiliencia operativa digital. El proyecto de ley de resiliencia operativa digital (DORA) de la Unión Europea, recientemente publicado, está diseñado para proporcionar normas de resiliencia operativa digital para las instituciones financieras de la UE, e ISACA ofrece orientación sobre esta propuesta en su nueva documentación técnica: Digital Operational Resilience in the EU Financial Sector: A Risk-Based Approach (La resiliencia operativa digital en el sector financiero de la UE: un enfoque basado en riesgos).

