Resumen: IonQ y QuantumBasel amplían su colaboración a largo plazo en sistemas cuánticos de última generación

La extensión consolida a QuantumBasel como centro de innovación de IonQ en Europa; se incorpora IonQ Tempo y un sistema de última generación para impulsar la comercialización cuántica

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la principal compañía cuántica del mundo, anunció hoy un acuerdo ampliado con QuantumBasel, la iniciativa cuántica de uptownBasel, el campus de innovación de Suiza. El contrato extendido otorga a QuantumBasel la propiedad de su sistema existente, el IonQ Forte Enterprise, y asegura la propiedad de un sistema de nueva generación, el IonQ Tempo.





Este nuevo acuerdo eleva el valor total de la colaboración entre QuantumBasel e IonQ a más de 60 millones de dólares y extiende la presencia de IonQ en Suiza por cuatro años adicionales, hasta 2029.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto con los medios de IonQ:

Cheryl Krauss



cheryl.krauss@ionq.co

Tor Constantino



tor.constantino@ionq.co

Contacto de QuantumBasel:

Damir Bogdan



damir.bogdan@quantumbasel.com

Contacto para inversores de IonQ:

investors@ionq.co