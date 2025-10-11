Resumen: IonQ participará en GITEX Dubai 2025, donde presentará los avances en infraestructura y seguridad cuánticas

Ejecutivos de IonQ e ID Quantique abordarán el futuro de la infraestructura y las plataformas en la nube seguras desde el punto de vista cuántico en uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), una empresa líder en el campo de la computación cuántica, ha anunciado hoy su participación en GITEX Global 2025, una de las ferias tecnológicas más grandes e influyentes del mundo, que se celebrará del 13 al 17 de octubre en el Dubai World Trade Centre. Los ejecutivos y socios de IonQ destacarán los avances en computación cuántica, infraestructura segura y aplicaciones comerciales que están acelerando la adopción de las tecnologías cuánticas por parte de las empresas.





Rima Alameddine, directora de ingresos de IonQ, participará en la mesa redonda «Cracking the Quantum Code: How to Build a Profitable Business in the Quantum Economy», el 14 de octubre, en el pabellón 10, escenario de AI.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios de comunicación de IonQ:

press@ionq.co

Contacto para inversores de IonQ:

investors@ionq.co