Resumen: IonQ participará en ComoLake2025 para promover la colaboración cuántica en Italia

El director ejecutivo de IonQ debatirá cómo la tecnología cuántica acelera la innovación y el crecimiento económico en el foro tecnológico y político más prestigioso de Italia

COLLEGE PARK, Maryland.--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), empresa líder en el sector cuántico, ha anunciado hoy su participación en el Foro de Innovación Digital ComoLake2025, uno de los eventos tecnológicos más prominentes de Italia, cuya temática es la transformación digital, la infraestructura y las políticas de innovación.





En ComoLake2025, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones y Congresos Villa Erba de Cernobbio, Niccolò de Masi, presidente y director ejecutivo de IonQ, pronunciará un discurso especial en el que presentará una visión estratégica sobre cómo la computación cuántica está transformando la infraestructura, la industria y el liderazgo digital de Europa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

IonQ, contacto para la prensa:

press@ionq.co

IonQ, contacto para los inversores:

investors@ionq.co