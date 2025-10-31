Resumen: IonQ participará en 2025 UK National Quantum Technologies Showcase

Los directivos de IonQ destacan los últimos avances en cuántica de la empresa, subrayando los progresos en torno a la estrategia cuántica colaborativa del Reino Unido

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la empresa cuántica líder en el mundo, ha anunciado hoy su participación en la 2025 UK National Quantum Technologies Showcase, que tendrá lugar el 7 de noviembre en el Business Design Centre de Londres. Organizado por Innovate UK en colaboración con el Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) y el UK National Quantum Technologies Programme (UKNQTP), se trata de uno de los eventos sobre cuántica más importantes del Reino Unido, que reunirá a más de 2000 participantes del ámbito gubernamental, académico e industrial.





