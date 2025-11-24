Resumen: IonQ nombra al Dr. Marco Pistoia director ejecutivo de IonQ Italia para liderar iniciativas de cuántica estratégicas en todo el país

El veterano del sector Pistoia se encargará de impulsar la participación de las empresas y la investigación, a medida que IonQ profundiza su inversión en el futuro cuántico de Italia

COLLEGE PARK, Maryland--(BUSINESS WIRE)--IonQ (NYSE: IONQ), la empresa cuántica líder en el mundo, ha anunciado hoy el nombramiento del Dr. Marco Pistoia, Doctor en Filosofía, como director ejecutivo de IonQ Italia S.r.l., una filial de su propiedad al 100 %. El Dr. Pistoia dirigirá las iniciativas estratégicas de IonQ en Italia, aprovechando la posición de la empresa como único proveedor internacional de plataformas cuánticas completas en los ámbitos de la computación cuántica, las redes cuánticas, la detección cuántica y la seguridad cuántica.





IonQ Italia contribuirá a la consolidación de Italia como una potencia importante en el panorama de la cuántica a nivel internacional.

