Resumen: InvestorFlow abre sus puertas en Londres

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–InvestorFlow, la Alternatives Cloud for Deals and Investors, ha anunciado hoy en el Salesforce World Tour de Londres la apertura de su centro de operaciones en Londres, InvestorFlow UK Ltd, con lo que amplía su presencia en el Reino Unido y Europa continental. La empresa también ha contratado a Richard Davies como vicepresidente y responsable de operaciones europeas.





Como proveedor líder de portales de inversores y CRM para gestores de activos alternativos, InvestorFlow ofrece experiencias de nueva generación para inversores, captación de fondos, relaciones con inversores y gestión de operaciones para las mayores empresas de inversión alternativa con sede en EE.UU. InvestorFlow trabaja con más de 200 clientes en EE. UU., incluidos 25 de los 50 principales gestores de activos alternativos del mundo.

