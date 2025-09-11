Resumen: INNORNA completa la inscripción y vacunación de la fase II de la vacuna bivalente de ARNm contra el VRS IN006

BOSTON Y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Innorna ha anunciado hoy la finalización del reclutamiento y la vacunación en su ensayo clínico de fase II para IN006, la primera vacuna bivalente de ARNm contra el virus sincitial respiratorio (VSR) que la empresa está desarrollando actualmente.





IN006 es también la primera vacuna contra el VRS desarrollada en China que inicia ensayos clínicos, tras la aprobación del IND en junio de 2024. El ensayo de fase I comenzó con la vacunación del primer sujeto en noviembre de 2024. La finalización del reclutamiento y la administración de dosis en la fase II supone un paso importante hacia la optimización de la dosis y sienta las bases para los estudios de eficacia de la fase III.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Innorna Co., Ltd.



Consultas generales: info@innorna.com

Desarrollo empresarial: bd@innorna.com

Relaciones públicas: pr@innorna.com