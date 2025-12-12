Resumen: INNIO suministrará la tecnología para un proyecto pionero en Texas que reforzará la estabilidad de la red eléctrica

GREENVILLE, Texas y JENBACH, Austria--(BUSINESS WIRE)--El Grupo INNIO, proveedor líder de soluciones y servicios energéticos, colabora con la empresa eléctrica estadounidense Greenville Electric Utility System (GEUS) en la construcción de una innovadora central eléctrica de 104 megavatios (MW). La nueva central está diseñada para ayudar a reforzar la estabilidad de la red, cubrir los picos de demanda y permitir una mayor integración de las energías renovables.









«Este proyecto es un gran avance para Texas y para INNIO. Con capacidad de arranque rápido, flexibilidad y sostenibilidad, estamos creando la infraestructura energética que necesitan las redes modernas: confiable, que impulse el crecimiento y que apoye la expansión de las energías renovables», dijo el Dr. Olaf Berlien, presidente y director ejecutivo de INNIO Group.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

