Resumen: INNIO firma un acuerdo con el grupo de empresas Concord para desarrollar cuatro centrales eléctricas alimentadas con biogás, apoyando los esfuerzos de descarbonización de Malasia

El acuerdo abarcará el desarrollo de cuatro centrales eléctricas que funcionarán con dos motores de biogás INNIO Jenbacher de alta eficiencia cada uno

Ocho motores Jenbacher funcionarán con biogás, proporcionando una capacidad total de generación eléctrica de más de 8 megavatios (MW)

Ocho motores INNIO Jenbacher funcionarán con un 100 % de residuos de aceite de palma, capturando el metano

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos–(BUSINESS WIRE)–INNIO ha anunciado hoy que ha firmado un memorando de entendimiento con Concord Renewable Energy SDN BHD (Concord Group) para asociarse en la construcción de cuatro centrales eléctricas en toda Malasia alimentadas por residuos de aceite de palma.





