Resumen: Infrastructure Capital Advisors amplía su oferta a los mercados europeos con el lanzamiento de ETF UCITS Preferred Income (PFFI) y anuncia el primer dividendo del fondo

PFFI cotiza actualmente en las bolsas LSE, Xetra y Borsa Italiana y está registrada en 11 mercados europeos

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Infrastructure Capital Advisors («Infrastructure Capital»), proveedor líder de soluciones de gestión de inversiones diseñadas para satisfacer las necesidades de los inversores que buscan ingresos, celebra la expansión de su oferta en Europa con el lanzamiento de Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF (PFFI).





Este ETF que se gestiona de forma activa y que cotiza en bolsa desde septiembre, busca generar ingresos diversificados centrándose en inversiones de alto rendimiento, principalmente en acciones preferentes.

