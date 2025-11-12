Resumen: Informe de la CWAN: el cambio de 2,7 billones de dólares del sector de los seguros hacia inversiones alternativas crea una brecha tecnológica

El análisis de CWAN de 400 aseguradoras muestra que algunas de ellas ahora asignan entre el 40 % y el 50 % a «alternativas»

BOISE, Idaho y NUEVA YORK y CHICAGO y LONDRES y HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), la plataforma tecnológica más completa para la gestión de inversiones, ha publicado hoy un estudio del sector en el que se revela que las inversiones alternativas han pasado de ser una estrategia marginal a convertirse en un elemento fundamental de las carteras, hasta representar casi un tercio de los activos del sector de los seguros en Estados Unidos, lo que supone aproximadamente 2,7 billones de dólares, a medida que las aseguradoras abandonan las estrategias de cartera tradicionales. También se están produciendo cambios estructurales similares en el Reino Unido y Europa continental, ya que las aseguradoras buscan la diversificación, el rendimiento y la adaptación del riesgo conforme a Solvency II y a la normativa de capital en constante evolución.





