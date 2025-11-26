Resumen: Infineon y HTEC presentan una cabeza robótica humanoide en OktoberTech™ Silicon Valley 2025 Show de Infineon

La demostración ganó el Partner Innovation Award por su innovadora conciencia multisensorial de 360 ° y sus capacidades robóticas de interacción humana.









PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--La larga colaboración entre Infineon Technologies AG y HTEC alcanzó un nuevo objetivo este octubre en OktoberTech™ Silicon Valley 2025, donde las dos empresas presentaron su 360° Awareness Humanoid Robotic Head desarrollada conjuntamente. La tecnología, que es el resultado de una estrecha colaboración en ingeniería integrada, fusión de sensores e integración de IA, llamó la atención de los asistentes y fue galardonada con el Partner Innovation Award del evento.

La cabeza robótica representa un gran avance hacia la fabricación de máquinas más perceptivas y receptivas.

Contacts

Contacto de relaciones con los medios de comunicación: media@htecgroup.com