Resumen: inDrive reclama justicia en el sector tecnológico; lanza una campaña internacional para contratar directivos especializados en protección de la infancia, educación y buena gobernanza

MOUNTAIN VIEW, California--(BUSINESS WIRE)--inDrive, la segunda aplicación de transporte compartido más descargada del mundo, se ha fijado un objetivo ambicioso: tener un impacto positivo en mil millones de personas para 2030. Para lograrlo, la empresa está mejorando su departamento de proyectos sociales y ha lanzado «Positions of Purpose», una campaña internacional para contratar a directivos con experiencia en protección de la infancia, educación y gobernanza.

inDrive revolucionó por primera vez el modelo de transporte compartido al permitir que los pasajeros y los conductores negociaran las tarifas directamente y crear un negocio basado en la equidad, en lugar de en precios poco transparentes.

