Resumen: Incyte anuncia una aceptación y revisión prioritaria de la BLA para retifanlimab como posible tratamiento para pacientes con carcinoma de células escamosas del canal anal (SCAC)

WILMINGTON, Del.–(BUSINESS WIRE)–Incyte (Nasdaq: INCY) ha anunciado hoy que la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de EE. UU. ha aceptado una revisión prioritaria de la solicitud de licencia de productos biológicos (Biologics License Application, BLA) para retifanlimab, un inhibidor de PD-1 administrable por vía intravenosa, como un posible tratamiento para pacientes adultos con carcinoma de células escamosas del canal anal (squamous cell carcinoma of the anal canal, SCAC) metastásico o localmente avanzado que han sufrido una progresión de la enfermedad mientras se sometían a quimioterapia a base de platino o son intolerantes a ella.

La presentación de la BLA se basa en los datos del ensayo clínico de fase 2 POD1UM-202 que evalúa retifanlimab en pacientes con SCAC metastásico o localmente avanzado previamente tratados que han sufrido una progresión de la enfermedad mientras se sometían a quimioterapia estándar a base de platino o son intolerantes a ella.

El comunicado en el idioma original, es la versión oficial y autorizada del mismo. La traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Media

Jenifer Antonacci +1 302 498 7036



jantonacci@incyte.com

Catalina Loveman +1 302 498 6171



cloveman@incyte.com

Investors

Michael Booth, DPhil +1 302 498 5914



mbooth@incyte.com

Christine Chiou +1 302 274 4773



cchiou@incyte.com